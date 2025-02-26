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В США заявили, что Макрон надавил на Трампа

WSJ: Макрон надавил на Трампа, чтобы он предоставил поддержку военным на Украине
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Кадр из трансляции

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи в Белом доме надавил на американского коллегу Дональда Трампа в вопросе, касающемся размещения французских и британских военных на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на высокопоставленного чиновника.

По данным журналистов, Макрон «надавил на Трампа, чтобы тот предоставил военную поддержку со стороны США тысячам солдат, которых Британия и Франция готовы разместить на Украине» после заключения мирного соглашения с Россией.

Неназванный чиновник рассказал изданию, что они не вдавались в подробности, но президент Соединенных Штатов был открыт для этой идеи. Макрон покинул Вашингтон, думая, что добился взаимопонимания с американским лидером.

26 февраля британский журнал The Economist сообщил, что Франция и Великобритания планируют развернуть свои военные контингенты на Украине не на линии боевого соприкосновения, а в городах, портах, украинских атомных электростанциях и других объектах инфраструктуры.

Ранее президент Латвии назвал два условия для отправки войск на Украину.

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