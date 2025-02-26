Совфед одобрил закон о лишении свободы за уничтожение имущества из-за ненависти

Совфед одобрил закон о лишении свободы до 5 лет за порчу имущества из-за вражды

Совет Федерации (СФ) одобрил закон, усиливающий уголовную ответственность за умышленное уничтожение имущества, совершенное по мотивам ненависти или вражды. Прямая трансляция заседания ведется на официальном сайте верхней палаты парламента.

Документ вносит изменения в 167 статью Уголовного кодекса (УК) РФ в качестве дополнения. Инициатива подразумевает наказание за повреждение чужого имущества, совершенное «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды». За преступление будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По словам члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Олега Цепкина, закон усиливает уголовную ответственность за повреждение имущества по экстремистским мотивам. Ранее за подобные деяния можно было получить максимальный срок до двух лет лишения свободы.

В ходе этого же заседания СФ одобрил закон, вводящий штрафы за неисполнение законодательства о противодействии финансированию терроризма и на случаи финансирования экстремистской деятельности.

Ранее в России пригрозили наказанием Украине за преступления против мирных людей.