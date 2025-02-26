Великобритания захотела привлечь внимание США увеличением расходов на оборону

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер увеличил расходы на оборону, чтобы привлечь внимание США и убедить американских партнеров защищать Украину. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на официальных британских лиц.

По словам одного из собеседников издания, Стармер хотел что-то сделать для США.

«Великобритании сказали, что для выполнения желаемой ею функции связующего звена с Европой ей нужно будет быстро увеличить расходы на оборону и играть ведущую роль в убеждении других европейских партнеров сделать то же самое», — говорится в публикации.

Источники газеты добавили, что в Вашингтоне хорошо восприняли заявления Стармера. В частности, министр обороны США Пит Хегсет сказал своему британскому коллеге Джону Хили, что увеличение расходов было «превосходным» и «отличным шагом руководства» Великобритании.

До этого Стармер подтвердил проведение экстренной встречи с лидерами европейских стран в предстоящие выходные. По его словам, на мероприятии будут обсуждать дальнейшие шаги по Украине в текущих условиях.

Ранее сообщалось, что Европа задумалась о целесообразности усиления поддержки Украины в 2025 году.