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Трамп прокомментировал желание Зеленского посетить США

Трамп: Зеленский может приехать в Вашингтон, если хочет
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский может приехать в Вашингтон, если хочет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, он слышал, что Зеленский хочет посетить США в пятницу, 28 февраля.

«Я не против, если он хочет», — отметил Трамп.

До этого агентство Reuters передавало, что Зеленский планирует отправиться в Вашингтон 28 февраля. По данным журналистов, в ходе визита украинский и американский президенты будут обсуждать проект соглашения о добыче полезных ископаемых на Украине.

25 февраля Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает, что создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефть и газ, а также связанных с ними логистических услуг. При этом в документе по-прежнему ничего не говорится о гарантиях безопасности для Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученый оценил вред экологии Украины при добыче редкоземельных металлов.

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