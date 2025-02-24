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Лавров условился поддерживать с Турцией диалог по «украинскому кризису»

Лавров договорился поддерживать активный диалог с Анкарой по украинскому кризису
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Во время визита в Анкару 24 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и провел переговоры с министром иностранных дел республики Хаканом Фиданом. Пресс-релиз опубликовало российское внешнеполитическое ведомство.

Согласно заявлению, стороны подтвердили приверженность прошлым договоренностям о развитии сотрудничества Москвы и Анкары. Кроме того, обсуждались вопросы международной повестки.

«Условлено и впредь поддерживать активный российско-турецкий политический диалог, в том числе по украинскому кризису и другим представляющим взаимный интерес темам международных отношений», — говорится в публикации.

В документе подчеркивается, что на переговорах особое внимание было уделено урегулированию в Сирии и палестино-израильскому конфликту.

На пресс-конференции с Лавровым Фидан заявил, что Турция рассчитывает на «немедленное прекращение» украинского конфликта. По словам дипломата, Анкара готова организовать переговоры Москвы и Киева и внести свой вклад в урегулирование ситуации.

Ранее Лавров рассказал, что может стать основой для мира на Украине.

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