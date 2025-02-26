Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше начнут готовить гражданские аэропорты под военные нужды

МО Польши: нужно переоборудовать гражданские аэропорты под военные задачи
close
Kuba Stezycki/Reuters

Гражданские аэропорты Польши должны быть адаптированы под военные нужды. Об этом заявил глава МО Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводит радиостанция Polske Radio.

«Каждый аэропорт должен быть каким-то образом адаптирован и приспособлен к возможности сотрудничества и работы с военными», - подчеркнул он.

По словам Косиняк-Камыша, некоторые польские аэропорты уже выполняют гражданские и военные функции одновременно. Глава оборонного ведомства Польши также напомнил о важности для стран Запада аэропорта Жешув-Ясенка, через который идет военная помощь Украине.

До этого Косиняк-Камыш заявил, что участие его страны в миссии НАТО Baltic Air Policing является одной из причин, почему республика не заявляет об отправке своих солдат на Украину.

По завершении заседания правительства 25 февраля он сообщил, что кабинет министров одобрил предложение министерства обороны о привлечении польских военных к участию в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. Министр национальной обороны заявил, что военнослужащие Польши будут задействованы в этой миссии с середины марта до середины июля.

Ранее стало известно

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами