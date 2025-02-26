В Польше начнут готовить гражданские аэропорты под военные нужды

Гражданские аэропорты Польши должны быть адаптированы под военные нужды. Об этом заявил глава МО Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводит радиостанция Polske Radio.

«Каждый аэропорт должен быть каким-то образом адаптирован и приспособлен к возможности сотрудничества и работы с военными», - подчеркнул он.

По словам Косиняк-Камыша, некоторые польские аэропорты уже выполняют гражданские и военные функции одновременно. Глава оборонного ведомства Польши также напомнил о важности для стран Запада аэропорта Жешув-Ясенка, через который идет военная помощь Украине.

До этого Косиняк-Камыш заявил, что участие его страны в миссии НАТО Baltic Air Policing является одной из причин, почему республика не заявляет об отправке своих солдат на Украину.

По завершении заседания правительства 25 февраля он сообщил, что кабинет министров одобрил предложение министерства обороны о привлечении польских военных к участию в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. Министр национальной обороны заявил, что военнослужащие Польши будут задействованы в этой миссии с середины марта до середины июля.

Ранее стало известно