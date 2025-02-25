В Польше назвали причину, по которой она не отправляет войска на Украину

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что участие его страны в миссии НАТО Baltic Air Policing является одной из причин, почему республика не заявляет об отправке своих солдат на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По завершении заседания правительства Косиняк-Камыш сообщил, что кабинет министров одобрил предложение министерства обороны о привлечении польских военных к участию в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. Министр национальной обороны заявил, что военнослужащие Польши будут задействованы в этой миссии с середины марта до середины июля.

Он отметил, что эта миссия является «одним из аргументов, почему Польша не заявляет, что отправит солдат на Украину».

«Мы будем укреплять восточный фланг НАТО, сегодня он нуждается в нашей поддержке, и мы это делаем», — сказал министр.

20 февраля Косиняк-Камыш заявил, что Польша не намерена направлять своих солдат в место проведения украинского конфликта.

В настоящее время рассматривается вопрос о перемещении польских военно-воздушных сил для участия в миссии Baltic Air Policing. С 2004 года союзные военно-воздушные силы на ротационной основе размещаются на базах в Литве, Латвии и Эстонии с целью патрулирования воздушного пространства этих государств.

Польша уже несколько раз использовала свои военно-воздушные силы в рамках этой миссии. Последний раз это происходило с декабря 2023 года по конец февраля 2024 года, когда на базе в Эмари, расположенной в Эстонии, были размещены четыре польских истребителя F-16 с примерно 150 военнослужащими из Польши.

Ранее в Болгарии заявили, что не планируют отправлять военных на Украину.