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Депутат Рады выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины

Находящийся в СИЗО Дубинский выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины
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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Александр Дубинский, оппозиционный депутат Верховной рады, находящийся под стражей с ноября 2023 года, заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, обвинив Владимира Зеленского в подавлении оппонентов.

Дубинский заявил, что Украина столкнулась с «новой формой диктатуры». По его словам, Зеленский использует «подкуп, угрозы и уголовные дела», чтобы устранить конкурентов и остаться у власти без выборов.

«Если Зеленский объявит себя безальтернативным кандидатом, война продлится до 2030 года, а Украина перестанет существовать как государство. Промолчать — значит предать страну», — написал депутат.

Дубинский пообещал, что в случае избрания проведет референдум по таким вопросам, как внешнеполитический курс (включая отношения с ЕС и НАТО), экономическая модель развития и ликвидация поста президента.

19 февраля Дубинский заявил, что швабра для мытья полов может принести больше пользы, чем Владимир Зеленский.

Парламентарий опубликовал результаты голосования, проведенного в его канале. Согласно этим результатам, если бы на Украине провели выборы президента, то 97% опрошенных отдали бы свои голоса за швабру для мытья полов. В опросе приняли участие 12,7 тысячи пользователей.

16 февраля бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что выборы главы государства в стране могут состояться 26 октября. Он отметил, что информация об этом появилась от источников в офисе украинского лидера и в правоохранительных органах.

Ранее политолог заявил, что замена Зеленского не повлияет на конфликт.

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