Рубио заявил, что США не обсуждали с Россией условия завершения конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не обсуждал с Россией условия завершения конфликта на Украине. Его слова приводит Breitbart.

«Если вы поговорите с кем-нибудь в Европе, они скажут вам, что Путин не заинтересован в прекращении войны. Они [русские] сказали, что будут [заинтересованы], при правильных условиях. Мы не обсуждали, каковы будут эти условия. Поэтому следующим шагом будет встретиться с ними снова в какой-то момент, с нужной группой людей в комнате, и начать обрисовывать, что потребуется России, чтобы остановить войну», — сказал Рубио.

По его словам, Украине также следует задать вопрос об условиях завершения конфликта, поскольку его невозможно будет остановить, «если обе стороны не согласятся на это». Рубио подчеркнул, что этот процесс «займет дни и недели», но его необходимо инициировать.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что в конце этой недели пройдут новые переговоры России и США, посвященные раздражителям в двусторонних отношениях. Замминистра уточнил, что встреча состоится на уровне «директоров департаментов» внешнеполитических ведомств.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Ранее глава МИД Чехии усомнился, что диалог России и США «может что-то изменить».