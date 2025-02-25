В США призвали Европу занять ведущую роль в поддержке Украины

Администрация Белого дома хочет добиться того, чтобы ее европейские союзники по НАТО взяли на себя ведущую роль в оказании военной помощи Украине. Об этом заявил кандидат на пост первого заместителя главы Пентагона Стивен Файнберг, передает ТАСС.

«В случае утверждения [на пост] я поддержу усилия министра [обороны] по оказанию давления на европейских союзников и партнеров с тем, чтобы они давали больше обязательств по оказанию помощи Украине, и буду содействовать усилиям президента [США] по достижению договоренностей о долгосрочном мире», — сказал миллиардер-инвестор.

20 февраля телеканал NBC сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским «ошеломил» украинских чиновников, заявив, что Вашингтон рассматривает возможность вывода значительной части американских войск из Европы. По данным телеканала, этот план вызвал обеспокоенность у представителей Украины.

25 февраля министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что Евросоюз не сможет заменить оборонный потенциал Соединенных Штатов Америки. Глава ведомства признала, что Европе «некем заменить американцев, это никому не нужно».

Ранее в США заявили, что Европа выступает против урегулирования на Украине.