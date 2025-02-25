Спецпосланник США по Ближнему Востоку отложил визит в регион из-за Украины

Axious: Стивен Уиткофф пока не посещает Ближний Восток из-за усилий по Украине

Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф пока не посещает отложил поездки в свой профильный регион из-за работы над урегулированием конфликта на Украине. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

«Уиткофф отложил свой визит на Ближний Восток на несколько дней. <...> Причина — дипломатические усилия по вопросу России и Украины», — говорится в сообщении.

В январе представители Израиля, палестинского движения ХАМАС, Соединенных Штатов и Катара подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Над подписанием документа работали координатор Совета нацбезопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк, спецпосланник Уиткофф, а также посредники от катарской и египетской сторон.

18 февраля Уиткофф входил в американскую делегацию, которая вела переговоры с российской стороной в Саудовской Аравии.

Ранее в Минэнерго заявили о желании западных нефтегазовых компаний вернуться на рынок РФ.