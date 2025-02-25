Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спецпосланник США по Ближнему Востоку отложил визит в регион из-за Украины

Axious: Стивен Уиткофф пока не посещает Ближний Восток из-за усилий по Украине
close
Global Look Press

Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф пока не посещает отложил поездки в свой профильный регион из-за работы над урегулированием конфликта на Украине. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

«Уиткофф отложил свой визит на Ближний Восток на несколько дней. <...> Причина — дипломатические усилия по вопросу России и Украины», — говорится в сообщении.

В январе представители Израиля, палестинского движения ХАМАС, Соединенных Штатов и Катара подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Над подписанием документа работали координатор Совета нацбезопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк, спецпосланник Уиткофф, а также посредники от катарской и египетской сторон.

18 февраля Уиткофф входил в американскую делегацию, которая вела переговоры с российской стороной в Саудовской Аравии.

Ранее в Минэнерго заявили о желании западных нефтегазовых компаний вернуться на рынок РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами