Спецпосланник США по Ближнему Востоку отложил визит в регион из-за Украины

Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф пока не посещает отложил поездки в свой профильный регион из-за работы над урегулированием конфликта на Украине. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.
«Уиткофф отложил свой визит на Ближний Восток на несколько дней. <...> Причина — дипломатические усилия по вопросу России и Украины», — говорится в сообщении.
В январе представители Израиля, палестинского движения ХАМАС, Соединенных Штатов и Катара подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.
Над подписанием документа работали координатор Совета нацбезопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк, спецпосланник Уиткофф, а также посредники от катарской и египетской сторон.
18 февраля Уиткофф входил в американскую делегацию, которая вела переговоры с российской стороной в Саудовской Аравии.
Ранее в Минэнерго заявили о желании западных нефтегазовых компаний вернуться на рынок РФ.