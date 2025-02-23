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В ХАМАС отказались от переговоров с посредниками

ХАМАС отказалось от переговоров, пока Израиль не передаст заключенных
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Ahmed Zakot/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС отказывается от проведения переговоров с посредниками, пока Израиль не освободит группу заключенных. Об этом телеканалу Al Jazeera заявил представитель движения Махмуд Мардави.

«Никаких переговоров с противником через посредников не будет до освобождения заключенных, которое было согласовано в обмен на [передачу] шестерых израильских заложников», — сказал представитель ХАМАС.

Группу заключенных должны были освободить 22 февраля. Однако в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что решение было отложено из-за «неоднократных нарушений со стороны ХАМАС».

В ответ ХАМАС призвало оказать давление на израильские власти для освобождения 602 палестинских заключенных. Представитель движения Абдель Латиф аль-Кануа подчеркнул, что нежелание Израиля выполнять свои обязательства является «вопиющим нарушением соглашения».

Ранее Нетаньяху заявил о готовности Израиля возобновить боевые действия в Газе.

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