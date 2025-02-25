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В Польше связали политический вес страны с уровнем военных расходов

Сикорский: политический вес Польши вырастет при увеличении военных расходов
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Vladislav Culiomza/Reuters

Политический вес Польши может вырасти при увеличении военных расходов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский на встрече с журналистами, пишет РИА Новости.

«Мы должны <…> потратить больше на оборону, а когда мы это сделаем, то наш политический вес вырастет и наши интересы будут лучше учтены», — отметил он.

По его мнению, большинство европейских стран «опоздали с усилением своей обороноспособности».

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна является «авангардом» НАТО в плане расходов на оборону и модернизацию вооруженных сил. По его словам, во время контактов с представителями соседних стран, в первую очередь представителями восточного фланга Североатлантического альянса, они смотрят на Варшаву с «завистью» из-за эффективности в сфере обороны.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Европейский союз должен вооружиться, чтобы выжить в условиях все более неопределенного мирового порядка.

Военный бюджет Польши в 2025 году составляет 186 млрд злотых (около $45 млрд) — 4,7% ВВП республики.

Ранее глава евродипломатии призвала ЕС увеличивать расходы на оборону.

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