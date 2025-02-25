Госсекретарь США прокомментировал призыв Зеленского вернуть Украине ядерное оружие

Государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart News назвал «несерьезным» призыв президента Украины Владимира Зеленского вернуть его стране ядерное оружие вместо членства в НАТО.

«Я не думаю, что кто-то сочтет это серьезным предложением, не думаю, что оснащение их ядерным оружием является решением их проблемы. Нам нужно меньше стран с ядерным оружием, а не больше», — сказал он.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает применение ядерного оружия и расширение клуба ядерных держав недопустимым.

4 февраля Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что если Соединенные Штаты не хотят видеть республику в НАТО, то могут передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности.

Он посетовал, что вступление страны в Североатлантический альянс может затянуться на десятилетия. В таком случае, по его словам, возникает вопрос, как Украина будет защищаться. В связи с этим Зеленский призвал предоставить Киеву ядерное оружие.

Ранее в МИД РФ заявили, что тема ядерного оружия — это уже маниакальное желание Зеленского.