В МИД ответили на требование Зеленского выдать Украине ядерное оружие

Требование украинского лидера Владимира Зеленского выдать Украине ядерное оружие звучит как заявление маниакального человека, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Киевский режим упорно возвращается к этой теме, однако все эти рассуждения идут от людей, которые ничего не знают об ответственности обладания таким опасным оружием, заявила она в беседе с 360.ru.

Накануне Зеленский заявил, что если США не хотят видеть Украину в НАТО, то должны передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и профинансировать миллионную армию.

«Мне кажется, это уже действительно характеристика его как маньяка, потому что это маниакальное желание, которое он ретранслирует уже в космос», — прокомментировала его слова Захарова.

Тему ядерного оружия Киев поднимает регулярно, причем исходило это всего от лоббистов западных интересов, стремившихся ящихся раскачать внутриполитическую ситуацию, считает Захарова. Говорят они об этом не всерьез, с привлечением экспертов, а именно делают громкие заявления, допуская угрозы. Однако они ничего не знают не только об ответственности обладания ядерным оружием, но и об ответственности обсуждать такие темы, подчеркнула представитель дипведомства.

«Любое апеллирование к теме ядерного оружия вызывает в мире целую волну откликов. В общем-то, понятно, почему», — отметила она, напомнив об ужасающих последствиях экспериментов США в отношении Хиросимы и Нагасаки.

Зеленский ранее назвал абсурдным решение Украины отдать ядерное оружие.