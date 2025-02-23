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В Абхазии хотят упростить гражданам получение медпомощи в России

Гунба займется вопросом медпомощи гражданам Абхазии в России по загранпаспорту
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Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Победитель первого тура президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба заявил, что в случае его избрания на пост главы государства он займется вопросом упрощения получения медицинской помощи в России гражданами республики. Об этом сообщает ТАСС.

Политик уточнил, что он намерен подготовить изменения в межправительственное соглашение с Россией. В рамках поправок граждане Абхазии смогут получать медпомощь на российской территории на основании загранпаспорта.

«Мы получили согласие на такую работу [от российских коллег]. И я уверен, что уже после выборов мы вернемся к этому вопросу», — сказал Гунба.

15 февраля в Абхазии прошел первый тур президентских выборов. Вместе с главой республики будет избран и вице-президент, с каждым претендентом на пост главы Абхазии баллотируется и кандидат на эту должность.

Согласно конституции Абхазии, президентом может быть избрано лицо абхазской национальности, гражданин Республики Абхазия не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. При этом президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд.

Ранее Гунба предложил соглашение между кандидатами в президенты Абхазии ради стабильности.

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