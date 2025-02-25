Newsweek: экс-помощница Байдена Рид подала иск к его администрации на $100 млн

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена и сотрудница RT Тара Рид подала иск на $100 млн к администрации бывшего главы Белого дома. Об этом сообщает Newsweek.

По информации издания, иск адресован минюсту, ФБР и его бывшему директору, а также экс-генпрокурору Соединенных Штатов за «использование государственной системы как инструмента борьбы с оппонентами».

«Иск покажет, что такое «глубинное государство» и как администрации Байдена удалось успешно манипулировать западными СМИ с помощью денег и других способов», — сказала она.

Американка переехала в Россию весной 2023 года и стала работать на RT. В 2020 году женщина обвинила Байдена в домогательствах в 1993-м, когда бывший президент США был сенатором. В мае 2024 года Тара Рид пообещала продолжить борьбу за привлечение к ответственности своего бывшего босса.

Ранее в Белом доме прокомментировали влияние России на эмиграцию экс-помощницы Байдена.