Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшая помощница Байдена подала иск к его администрации на $100 млн

Newsweek: экс-помощница Байдена Рид подала иск к его администрации на $100 млн
close
Evan Vucci/AP

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена и сотрудница RT Тара Рид подала иск на $100 млн к администрации бывшего главы Белого дома. Об этом сообщает Newsweek.

По информации издания, иск адресован минюсту, ФБР и его бывшему директору, а также экс-генпрокурору Соединенных Штатов за «использование государственной системы как инструмента борьбы с оппонентами».

«Иск покажет, что такое «глубинное государство» и как администрации Байдена удалось успешно манипулировать западными СМИ с помощью денег и других способов», — сказала она.

Американка переехала в Россию весной 2023 года и стала работать на RT. В 2020 году женщина обвинила Байдена в домогательствах в 1993-м, когда бывший президент США был сенатором. В мае 2024 года Тара Рид пообещала продолжить борьбу за привлечение к ответственности своего бывшего босса.

Ранее в Белом доме прокомментировали влияние России на эмиграцию экс-помощницы Байдена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами