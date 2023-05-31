В Белом доме прокомментировали влияние России на эмиграцию экс-помощницы Байдена

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что не видит оснований считать планируемую эмиграцию в Россию бывшей помощницы президента Соединенных Штатов Джо Байдена Тары Рид российской «операцией влияния», но не удивился бы попыткам осложнить американскому лидеру переизбрание. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы оставил этой потенциальной российской гражданке самой высказаться о своих намерениях и мотивах», — подчеркнул Кирби.

Он подчеркнул, что «ни для кого не стало бы неожиданностью, если бы господин (президент РФ Владимир) Путин проявил интерес к тому, чтобы помешать президенту Байдену одержать победу на выборах или вмешаться в его работу».

Ранее Рид заявила, что попросит Путина предоставить ей российское гражданство.

Экс-помощница Байдена попросила о помощи с получением гражданства РФ депутата Госдумы Марию Бутину, которая обещала посодействовать решению этого вопроса.

Тара Рид ранее обвинила Джо Байдена в сексуальных домогательствах. По словам бывшей сотрудницы, в 1993 году политик домогался ее в здании сената США. Байден заявил, что заявление о домогательствах является ложью.