Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белом доме прокомментировали влияние России на эмиграцию экс-помощницы Байдена

Кирби: США не видят признаков влияния России в планируемой эмиграции помощницы Байдена

close
100%
Depositphotos

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что не видит оснований считать планируемую эмиграцию в Россию бывшей помощницы президента Соединенных Штатов Джо Байдена Тары Рид российской «операцией влияния», но не удивился бы попыткам осложнить американскому лидеру переизбрание. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы оставил этой потенциальной российской гражданке самой высказаться о своих намерениях и мотивах», — подчеркнул Кирби.

Он подчеркнул, что «ни для кого не стало бы неожиданностью, если бы господин (президент РФ Владимир) Путин проявил интерес к тому, чтобы помешать президенту Байдену одержать победу на выборах или вмешаться в его работу».

Ранее Рид заявила, что попросит Путина предоставить ей российское гражданство.

Экс-помощница Байдена попросила о помощи с получением гражданства РФ депутата Госдумы Марию Бутину, которая обещала посодействовать решению этого вопроса.

Тара Рид ранее обвинила Джо Байдена в сексуальных домогательствах. По словам бывшей сотрудницы, в 1993 году политик домогался ее в здании сената США. Байден заявил, что заявление о домогательствах является ложью.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях