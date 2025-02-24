Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мерц посетовал, что до сих пор не получил поздравления от Меркель

Лидер ХДС Мерц посетовал, что все еще не получил поздравления от Ангелы Меркель
close
Lisi Niesner/Reuters

Лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц посетовал, что до сих пор не получил поздравления от своей предшественницы в качестве главы ХДС Ангелы Меркель. Его слова приводит Zeit.

По словам Мерца, он получил много поздравлений с победой на выборах, но ни одного от бывшего главы правительства и лидера ХДС Ангелы Меркель.

«Я не видел ни одного поздравления от Ангелы Меркель. Возможно, я не заметил его, потому что вчера вечером получил несколько сотен текстовых сообщений», – сказал он.

Мерц и бывший канцлер Ангела Меркель считаются давними соперниками. В начале 2000-х годов, после того как Меркель стала лидером ХДС, она отстранила Мерца от должности парламентского лидера партии, после чего он на время ушел из политики.

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск поздравил лидера «Альтернативы для Германии» после выборов в ФРГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами