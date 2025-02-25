Российский посол прокомментировал итоги выборов в Германии

Выборы в Германии продемонстрировали запрос граждан на перемены, в том числе в отношениях с Россией. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в беседе с РИА Новости.

«Итоги состоявшихся выборов в бундестаг ФРГ, на наш взгляд, свидетельствуют о запросе граждан страны на перемены, в том числе в плане нормализации российско-германских отношений. Надеемся, что немецкие политики учтут этот запрос», — сказал посол РФ.

По словам Нечаева, российское диппредставительство готово к взаимодействию с новыми немецкими властями. Однако прогнозов посол не делает, считая нужным судить об отношениях по делам, а не по предвыборной риторике.

Дипломат отметил, что Россия никогда не отказывалась от взаимодействия с ФРГ, основанного на равноправии и взаимоуважении сторон.

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что явка на выборах в Германии стала рекордной за 35 лет.