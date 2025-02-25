Российский посол заявил о стремлении РФ поддерживать коммуникацию с Германией

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил в интервью РИА Новости, что РФ всегда стремилась поддерживать стабильные каналы коммуникации с ФРГ.

По словам дипломата, актуальное состояние российско-германских отношений, где-то «поставленных на паузу», а где-то просто разрушенных, — не является выбором РФ.

«Всегда исходили и исходим из целесообразности сохранения устойчивых, «всепогодных» каналов связи, в том числе на межобщественном уровне, поддержания профессионального, цивилизованного политического диалога, использования очевидных преимуществ экономического взаимодействия наших стран», — сказал Нечаев.

Он отметил, что прежний курс ФРГ на нанесение стратегического поражения России оказался несостоятельным, поскольку введенные против Москвы санкции не сработали.

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц потребовал от Шольца согласовывать с ним дипломатические решения.