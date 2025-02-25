Мерц потребовал от Шольца согласовывать с ним дипломатические решения

Лидер консервативного блока партий ХДС/ХСС Фридрих Мерц, занявшего первое место по результатам парламентских выборов, призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца согласовывать с ним все дипломатические заявления и решения. Об этом сообщает Bild.

По данным таблоида, блок партий направил в офис Шольца «Меморандум о взаимопонимании», в котором требуется не принимать важных кадровых решений и быть сдержанным во внешней политике.

Bild отмечает, что требования Мерца вызвали раздражение в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой принадлежит канцлер, однако там заверили, что Шольц будет информировать лидера ХДС по важным внешнеполитическим вопросам.

Накануне в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

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