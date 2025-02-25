Сийярто обвинил Украину в нарушении прав венгерского меньшинства в Закарпатье

Украина продолжает нарушать права венгерского меньшинства в Закарпатье, международные организации должны подключиться к решению проблемы. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает агентство MTI.

«На территории нашего восточного соседа права венгерского меньшинства постоянно нарушались в течение последних десяти лет. Права венгров на использование своего родного языка в сферах образования, культуры, печати и государственного управления были серьезно нарушены», — сказал Сийярто.

По его словам, несмотря на «благие намерения» и попытки по сближению с Украиной, никакого прогресса в этом вопросе достигнуто не было. Права национальным меньшинствам не были возвращены, и это влияет на позицию Будапешта, когда речь заходит о евроинтеграции Украины, указал Сийярто.

21 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина пока не готова к вступлению в Евросоюз, и он не готов принять ее в свои ряды. По его словам, присоединение страны к объединению привело бы к дополнительным расходам сообщества, в том числе Венгрии, и нанесло бы их экономике непоправимый ущерб.

Ранее Орбан заявил, что Украина не вправе диктовать условия Венгрии.