Орбан заявил, что Украина не вправе диктовать условия Венгрии

Украина находится в роли просителя и не вправе диктовать свои условия Венгрии и Словакии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает телеканал М1.

Соответствующим мнением Орбан поделился со словацким коллегой Робертом Фицо. Лидеры двух стран осудили решение Киева прекратить транзит российского газа, а также нежелание вести переговоры по этому вопросу со Словакией.

Орбан напомнил, что Венгрия и Словакия являются странами ЕС, а Украина — только кандидат на вступление.

«Не должно быть путаницы в позициях. Они не могут вести себя так, будто Братислава и Будапешт должны плясать под их дудку. Это невозможно», — сказал он.

Орбан также уверен, что Украина пока не готова к вступлению в Евросоюз, и он не готов принять ее в свои ряды.

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. 1 марта 2022 года Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Ранее Орбан рассказал об угрозе Европе со стороны Украины и США.