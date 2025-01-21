Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан считает, что Украина не готова к вступлению в ЕС

Орбан: Украина не готова вступить в Евросоюз, а он не готов к ее присоединению
close
Global Look Press

Украина пока не готова к вступлению в Евросоюз, и он не готов принять ее в свои ряды. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров со словацким коллегой Робертом Фицо, его цитирует ТАСС.

«У Евросоюза нет денег, чтобы принять Украину. А мы не хотим разрушать собственную страну», — пояснил он, выступая на пресс-конференции, которую транслировал венгерский телеканал М1.

По его словам, присоединение Украины к ЕС привело бы к дополнительным расходам стран сообщества, в том числе Венгрии, и нанесло бы их экономике непоправимый ущерб.

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. 1 марта 2022 года Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

В начале января 2024 года кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий заявил, что на сегодняшний день не видит Украину как члена Европейского союза (ЕС) и НАТО. Он подчеркнул, что не видит Украину в евроатлантических структурах до тех пор, «пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы», имея ввиду спор между Варшавой и Киевом о событиях в Волыни.

Ранее в Польше потребовали разорвать связи с Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами