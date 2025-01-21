Орбан считает, что Украина не готова к вступлению в ЕС

Орбан: Украина не готова вступить в Евросоюз, а он не готов к ее присоединению

Украина пока не готова к вступлению в Евросоюз, и он не готов принять ее в свои ряды. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров со словацким коллегой Робертом Фицо, его цитирует ТАСС.

«У Евросоюза нет денег, чтобы принять Украину. А мы не хотим разрушать собственную страну», — пояснил он, выступая на пресс-конференции, которую транслировал венгерский телеканал М1.

По его словам, присоединение Украины к ЕС привело бы к дополнительным расходам стран сообщества, в том числе Венгрии, и нанесло бы их экономике непоправимый ущерб.

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. 1 марта 2022 года Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

В начале января 2024 года кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий заявил, что на сегодняшний день не видит Украину как члена Европейского союза (ЕС) и НАТО. Он подчеркнул, что не видит Украину в евроатлантических структурах до тех пор, «пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы», имея ввиду спор между Варшавой и Киевом о событиях в Волыни.

Ранее в Польше потребовали разорвать связи с Украиной.