Макрон перебил Трампа во время пресс-конференции в Белом доме

CNN: Макрон перебил Трампа во время речи о финансировании Евросоюзом Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон перебил главу США Дональда Трампа во время совместной пресс-конференции в Белом доме, уточнив, как Европа давала деньги Украине. Об этом сообщает CNN.

Журналисты отметили, что Макрон и Трамп демонстрировали дружелюбие и улыбались, пока речь не зашла об Украине. В этот момент разногласия между Европой и США стали более заметными.

В ходе пресс-конференции президент Франции предложил выплачивать компенсации Киеву за счет России. Он имел в виду использование замороженных активов РФ. В этот момент в зале раздались голоса нескольких журналистов, и президент США решил уточнить слова Макрона.

Трамп начал говорить о том, что Европа предоставляет Украине деньги взаймы и получает обратно. Он хотел продолжить речь и обосновать предложенную Украине сделку, которая обеспечила бы ей доходы от добычи полезных ископаемых.

В этот момент Макрон перебил Трампа, схватив его за руку, чтобы уточнить, как именно Европа помогала Украине.

«Нет, на самом деле, честно говоря, мы платили. Мы оплатили 60 процентов от общего объема. Это было как в США: займы, гарантии, гранты. Вы давали реальные деньги», — сказал французский лидер.

Он подчеркнул, что России нужно предложить отдать свои активы Украине в процессе мирных переговоров. В ответ на это Трамп ухмыльнулся и сказал: «Если вы верите в это, хорошо».

25 февраля британская газета The Guardian писала, что Макрон не смог изменить позицию США по урегулированию конфликта на Украине. В материале издания отмечалось, что премьеру Британии Киру Стармеру также предстоит нелегкая работа, когда он встретится с Трампом в четверг, 27 февраля.

Ранее Путин удивился «интеллигентному» отношению Трампа к европейским лидерам.