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Россия планирует построить крупнейший в Западной Африке аффинажный завод

Посол Громыко сообщил, что Россия собирается построить в Мали аффинажный завод
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Depositphotos

Россия планирует построить в Мали крупнейший на территории Западной Африки аффинажный завод. Об этом сообщил посол РФ в Мали Игорь Громыко в ходе пресс-конференции в столице страны Бамако, передает ТАСС.

«Планируются к реализации проекты по строительству крупнейшего в Западной Африке аффинажного завода, разведке и добыче полезных ископаемых», — отметил он.

Громыко подчеркнул, что взаимодействие в экономической сфере и активный политический диалог являются прочным фундаментом для развития и укрепления российско-малийских отношений.

В конце ноября вице-премьер России Александр Новак сообщил, что совершил визиты в Мали, Буркина-Фасо и Нигер. По его словам, с этими странами будут подписаны соглашения о защите и поощрении капитальных вложений.

До этого старший директор по отношениям с Африкой в Совете национальной безопасности Белого дома Фрэнсис Браун заявила, что американские власти не намерены силой принуждать Африку к выбору между сотрудничеством с США или Россией, Китаем, Турцией и другими государствами.

Ранее в МИД раскрыли, сколько долгов Россия списала Африке.

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