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Макрон расскажет лидерам стран ЕС об итогах поездки в США

Макрон проведет переговоры с лидерами ЕС по итогам визита в Вашингтон
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макрон расскажет другим лидерам стран Евросоюза об итогах поездки в Вашингтон по видеосвязи. Об этом на своей странице в соцсети X рассказал глава Евросовета Антониу Кошта.

«Для подготовки к экстренному заседанию Европейского совета 6 марта завтра утром я организую видеоконференцию членов Евросовета, чтобы заслушать отчет президента Эммануэля Макрона о его недавнем визите в Вашингтон», — говорится в сообщении Кошты.

24 февраля Макрон посетил Белый дом. Первый визит главы европейского государства в США во многом посвятили обсуждению урегулирования конфликта на Украине.

Британская газета The Guardian выразила мнение, что французский лидер вернулся из Соединенных Штатов без радостных для Европы новостей. Журналисты подчеркнули, что Макрон не смог изменить позицию американского лидера по конфликту на Украине.

Ранее в Польше сделали мрачное заявление об Украине.

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