Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков назвал цели платформы «Друзья мира» по урегулированию на Украине

Песков: «Друзья мира» по Украине обсуждают видение выхода на урегулирование
close
Petrov Sergey/Global Look Press

Представители платформы «Друзья мира» обсуждают не конкретные планы урегулирования на Украине, а видение перспектив для выхода на него. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы взаимодействуем со всеми участниками этого процесса, обмениваемся информацией», — заявил он.

По словам Пескова, на данный момент конкретных планов для реализации нет, процесс продолжается.

До этого министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что власти Китая надеются на достижение справедливого и имеющего обязывающую силу мирного соглашения по Украине.

По его словам, китайская сторона продолжит «играть конструктивную роль» в достижении соглашения между Россией и Украиной. Он добавил, что платформа «Друзья мира», созданная Китаем и странами глобального Юга, продолжит работать над формированием консенсуса для содействия переговорному процессу.

Ранее Песков ответил на вопрос, доверяет ли Путин американцам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами