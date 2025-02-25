Песков назвал цели платформы «Друзья мира» по урегулированию на Украине

Представители платформы «Друзья мира» обсуждают не конкретные планы урегулирования на Украине, а видение перспектив для выхода на него. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы взаимодействуем со всеми участниками этого процесса, обмениваемся информацией», — заявил он.

По словам Пескова, на данный момент конкретных планов для реализации нет, процесс продолжается.

До этого министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что власти Китая надеются на достижение справедливого и имеющего обязывающую силу мирного соглашения по Украине.

По его словам, китайская сторона продолжит «играть конструктивную роль» в достижении соглашения между Россией и Украиной. Он добавил, что платформа «Друзья мира», созданная Китаем и странами глобального Юга, продолжит работать над формированием консенсуса для содействия переговорному процессу.

Ранее Песков ответил на вопрос, доверяет ли Путин американцам.