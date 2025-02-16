В Китае выразили надежду на справедливое мирное соглашение по Украине

Ван И: КНР надеется на справедливое и обязывающее мирное соглашение по Украине

Власти Китая надеются на достижение справедливого и имеющего обязывающую силу мирного соглашения по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

«Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется на достижение справедливого, прочного и имеющего обязывающую силу мирного соглашения, приемлемого для всех сторон», — заявил он.

По словам Ван И, китайская сторона продолжит «играть конструктивную роль» в достижении соглашения между Россией и Украиной. Он добавил, что платформа «Друзья мира», созданная Китаем и странами глобального Юга, продолжит работать над формированием консенсуса для содействия переговорному процессу.

В ходе этой же встречи глава китайского МИД заявил, что Пекин готов к продвижению прагматического сотрудничества с украинской стороной и видит доступный потенциал для контактов. По его словам, для развития отношений между Украиной и Китаем есть «традиционная основа», поскольку в 2011 году стороны провозглашали стратегическое партнерство.

Ранее глава МИД КНР обсудил урегулирование украинского кризиса с канцлером ФРГ.