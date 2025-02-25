В Кремле не дополнили позицию МИД относительно миротворцев НАТО на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о возможном присутствии европейских миротворцев на Украине.

«Здесь на этот счет есть позиция, которая высказывалась министром иностранных дел России [Сергеем] Лавровым. Мне к этому добавить нечего и нечего прокомментировать», — сказал представитель Кремля.

23 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тыс. миротворцев на Украину. По информации издания, Лондон и Париж связывают этот шаг с достижением соглашения о прекращении огня. Страны хотят использовать военный потенциал США для защиты своих военных от угроз. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы противовоздушной обороны.

24 февраля Лавров заявил, что миротворцы могут быть введены на Украину только после окончания боевых действий.

Ранее президент Латвии назвал два условия для отправки войск на Украину.