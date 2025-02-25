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Песков ответил на вопрос о ситуации с российскими военными базами в Сирии

Песков: Россия продолжает контакты с сирийскими властями
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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Россия продолжает контакты с сирийскими властями, в том числе по вопросу российский военных баз в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Продолжаются контакты с сирийскими властями. Сирийский сюжет фигурирует в наших международных контактах, министр иностранных дел [Сергей Лавров] был в Анкаре, рабочий процесс идет», — сказал представитель Кремля.

18 февраля военкор Олег Блохин сообщил в своем Telegram-канале, что ночью на авиабазе Хмеймим была объявлена боевая тревога из-за нападения террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Официальных данных ни от Минобороны России, ни с сирийской стороны по этому поводу пока не было.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что за нападение террористов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии должны отвечать новые власти страны, гарантировавшие безопасность базы.

Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» участвовала в сирийской войне против войск Башара Асада на стороне сирийской оппозиции, в декабре 2024 года исламисты вошли в Дамаск, свергли Асада и взяли власть в стране под контроль.

Ранее генерал Виктор Соболев заявил, что России нет смысла защищать свои базы в Сирии.

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