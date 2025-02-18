«О шагах навстречу России не слышно»: депутат Журавлев – об атаке на авиабазу Хмеймим

За нападение террористов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии должны отвечать новые власти страны, гарантировавшие безопасность базы. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Дамаск налаживает отношения с Евросоюзом и Турцией, но не делает никаких шагов в сторону России.

«Кто бы ни атаковал российскую авиабазу Хмеймим, спрашивать за это нужно с нынешних сирийских властей, которые, насколько мне известно, гарантировали ее безопасность. Оттуда постепенно вывозят военную технику и оборудование, но переговоры о дальнейшей судьбе этого плацдарма все еще ведутся. Дамаск после отстранения от власти Башара Асада старается наладить дипломатические отношения с ЕС и Турцией, а вот о шагах навстречу России пока как-то не особо слышно. Может, это кулуарное обсуждение, но оно точно не должно включать в себя попытки вооруженных вторжений на наши укрепленные военные части», — сказал он.

18 февраля военкор Олег Блохин сообщил в своем Telegram-канале, что ночью на авиабазе Хмеймим была объявлена боевая тревога из-за нападения террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ).

«В 2:30 по местному времени была объявлена боевая тревога. Обозначена она была как «нападение наземного противника». Практически сразу же отработал «Панцирь». Была слышна стрельба и разрывы. К 3:30 интенсивность стрелкотни стихла, хотя она еще продолжала вестись. На данный момент вроде все утихло, хотя отбоя тревоги нет еще», — написал он.

Никаких официальных данных ни от Минобороны России, ни с сирийской стороны по этому поводу пока не было.

Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» участвовала в сирийской войне против войск Башара Асада на стороне сирийской оппозиции, в декабре 2024 года исламисты вошли в Дамаск, свергли Асада и взяли власть в стране под контроль.

Ранее генерал Соболев заявил, что России нет смысла защищать свои базы в Сирии.