В Госдуме не слышали об атаке на авиабазу Хмеймим

В Госдуме не знают о нападении террористов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Так он прокомментировал публикации военкоров о ночной атаке на базу силами группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ).

«У меня нет такой информации, что на нашу базу напали. Они сначала от нас требовали вообще компенсацию за наше участие в боевых действиях на территории Сирии. И, естественно, в таком ключе никакой речи не может быть о том, чтобы там сохранялись наши базы. Если и напали, я думаю, охрана там есть. А так, в принципе, если та политика, которая сейчас проводится нынешним руководством, а там непонятно, кто в руководстве, то, безусловно, мы базы оттуда будем убирать. Защитить то можно, а смысл какой? Что ж там, воевать что ли?» — сказал генерал-лейтенант Соболев.

До этого военкор Олег Блохин сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на 18 февраля на авиабазе Хмеймим была объявлена боевая тревога из-за нападения террористов ХТШ.



«В 2:30 по местному времени была объявлена боевая тревога. Обозначена она была как «нападение наземного противника». Практически сразу же отработал «Панцирь». Была слышна стрельба и разрывы. К 3:30 интенсивность стрелкотни стихла, хотя она еще продолжала вестись. На данный момент вроде все утихло, хотя отбоя тревоги нет еще», — написал Блохин.

Никаких официальных данных ни от Минобороны России, ни с сирийской стороны по этому поводу пока не было.

Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» участвовала в сирийской войне против войск Башара Асада на стороне сирийской оппозиции, в декабре 2024 года исламисты вошли в Дамаск, свергли Асада и взяли власть в стране под контроль.

Ранее в Госдуме пообещали «дать по соплям» сирийским повстанцам в случае атаки на базы России.