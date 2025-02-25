В Кремле подтвердили планы по новым контактам между Россией и США

Песков: контакты между Россией и США пройдут по линии МИД

Новые контакты между российской и американской сторонами на очереди. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Таким образом он ответил на вопрос о планах на новые переговоры между Россией и США в Эр-Рияде.

«Следующие контакты на очереди», — заявил Песков.

По его словам, переговоры пройдут по линии представителей министерств иностранных дел (МИД) двух стран, однако более подробную информацию о встрече стоит уточнять в ведомстве.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что в конце этой недели пройдут новые переговоры России и США, посвященные раздражителям в двусторонних отношениях. Замминистра уточнил, что встреча состоится на уровне «директоров департаментов» внешнеполитических ведомств.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Путин пообещал рассказать друзьям из БРИКС об итогах переговоров РФ и США.