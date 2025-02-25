«За закладками на такси ездят»: екатеринбургский депутат пошутил о благосостоянии россиян

Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников заявил, что российский народ живет неплохо, если позволяет себе ездить за «закладками» на такси. Его слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

Таким образом парламентарий прокомментировал выступление депутата Тимофея Жукова, который просил проконтролировать ситуацию с пассажирами такси, которые ездят за наркотиками и употребляют их прямо в салоне автомобиля. По его словам, это подвергает опасности самих водителей.

«А так-то я вижу, что у нас народ живет вообще неплохо. За закладками на такси ездят! Вообще хорошо. А что мы тут плачемся-то?» — пошутил Колесников.

После шутки депутат продолжил свое выступление по теме.

В начале февраля сообщалось, что в Нижегородской области поймали женщину, которая зарабатывала сбытом наркотиков и привлекла к «бизнесу» маленького сына. Безработную 42-летнюю россиянку задержали в конце января в поселке Мостоотряд.

Ранее силовики пресекли крупный канал сбыта наркотиков на юге России.