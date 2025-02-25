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«За закладками на такси ездят»: екатеринбургский депутат пошутил о благосостоянии россиян

Депутат Колесников: народ живет неплохо, за закладками на такси ездит

Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников заявил, что российский народ живет неплохо, если позволяет себе ездить за «закладками» на такси. Его слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

Таким образом парламентарий прокомментировал выступление депутата Тимофея Жукова, который просил проконтролировать ситуацию с пассажирами такси, которые ездят за наркотиками и употребляют их прямо в салоне автомобиля. По его словам, это подвергает опасности самих водителей.

«А так-то я вижу, что у нас народ живет вообще неплохо. За закладками на такси ездят! Вообще хорошо. А что мы тут плачемся-то?» — пошутил Колесников.

После шутки депутат продолжил свое выступление по теме.

В начале февраля сообщалось, что в Нижегородской области поймали женщину, которая зарабатывала сбытом наркотиков и привлекла к «бизнесу» маленького сына. Безработную 42-летнюю россиянку задержали в конце января в поселке Мостоотряд.

Ранее силовики пресекли крупный канал сбыта наркотиков на юге России.

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