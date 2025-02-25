Силовики пресекли крупный канал сбыта наркотиков на юге России

Управлением Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по ДНР пересекли незаконный канал сбыта наркотических веществ в крупных объемах. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону, передает ТАСС.

Отмечается, что задержан житель города Макеевки, причастный к организации сбыта запрещенных веществ. Мужчина занимался фасовкой и распространением наркотиков на территории Донецкой народной республики путем тайниковых закладок.

У злоумышленника при задержании нашли наркотические средства общей массой около 1,5 килограмма. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению.

В отношении задержанного следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств...».

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