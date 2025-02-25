Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силовики пресекли крупный канал сбыта наркотиков на юге России

ФСБ России пресекла крупный канал сбыта наркотиков в ДНР

Управлением Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по ДНР пересекли незаконный канал сбыта наркотических веществ в крупных объемах. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону, передает ТАСС.

Отмечается, что задержан житель города Макеевки, причастный к организации сбыта запрещенных веществ. Мужчина занимался фасовкой и распространением наркотиков на территории Донецкой народной республики путем тайниковых закладок.

У злоумышленника при задержании нашли наркотические средства общей массой около 1,5 килограмма. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению.

В отношении задержанного следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств...».

Ранее в Новочеркасске начальника студгородка, которого уличили в торговле мефедроном, обвинили в совращении студентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами