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Безработная россиянка заставляла 12-летнего сына делать закладки с метадоном

В Нижегородской области мать-закладчица привлекла к делу 12-летнего сына
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Нижегородской области поймали женщину, которая зарабатывала сбытом наркотиков и привлекла к «бизнесу» маленького сына, сообщили в УМВД по региону.

Безработную 42-летнюю нижегородку задержали в конце января в поселке Мостоотряд. В одном из карманов ее пальто лежали четыре свертка с веществом белого цвета, а в салоне автомобиля подозреваемой нашли еще восемь аналогичных пакетиков.

В момент задержания женщина находилась со своим 12-летним сыном, у которого также обнаружили четыре свертка с наркотическим веществом. Эксперты установили, что это метадон.

К тому времени подозреваемая уже успела две закладки на территории Автозаводского района. Содержимое тайников также изъяли и отдали на экспертизу.

Против задержанной возбудили уголовное дело по 228 статье, также ее обвинили в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Она заключена под стражу.

Ранее россиянка заставляла 11-летнего сына воровать спиртное из магазинов.

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