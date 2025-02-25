В Китае высказались о санкциях против РФ

В КНР заявили, что ЕС должен прекратить включать компании в санкционные списки

Европейский союз (ЕС) должен прекратить включать китайские компании в антироссийские санкционные списки. Об этом заявило Минкоммерции КНР, передает ТАСС.

Так в ведомстве прокомментировали ограничения в отношении компаний из Китая в рамках 16-го пакета санкций Евросоюза против РФ.

«Мы призываем ЕС прекратить включение в списки китайских компаний, прекратить клевету и перекладывание вины на КНР», — говорится в заявлении.

Накануне британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что в новый санкционный список Великобритании включили ограничения против банков, «теневого флота» и китайских компаний.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. В этот же день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине перечислить новый транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд в марте.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина высказалась о переговорах по снятию санкций стран Запада.