Великобритания ввела санкции против банков, «теневого флота» и китайских компаний

В новый санкционный список Великобритании включили ограничения против банков, «теневого флота» и китайских компаний. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, передает ТАСС.

«Сегодня мы объявляем крупнейший пакет санкций Великобритании с первых дней войны. Он охватывает [различные сферы] от российского теневого флота до компаний в Китае и в других странах, которые посылают военные компоненты», — сказала глава британского кабмина.

Стармер добавил, что 24 февраля планирует обсудить с лидерами стран G7 дополнительные рестрикции. По его словам, они затронут новый потолок цен на российскую нефть и ограничения в отношении «нефтяных гигантов, банков».

До этого глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что планы британских властей по введению новых санкций в отношении России являются неудачной «пиар-акцией» и вряд ли изменят позицию администрации Соединенных Штатов в отношении Украины. По его словам, Европа таким образом пытается оправдать свою «провальную политику» в отношении РФ.

Ранее стало известно, что Великобритания запретит въезд в страну всем высокопоставленным политикам из России.