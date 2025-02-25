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В Грузии назвали посла Евросоюза соучастником акций протеста

Грузинский премьер Кобахидзе назвал посла Евросоюза соучастником акций протеста
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Global Look Press

Посла Евросоюза в Грузии Павла Херчински можно считать соучастником акций протеста в Грузии. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает газета «Взгляд».

Он напомнил, что посол «ни разу не осудил акции насилия в Грузии» после выборов в парламент, которые прошли в октябре 2024 года. Поэтому его можно назвать «соучастником насилия» в Грузии, подчеркнул Кобахидзе.

По его словам, Херчински не работает над сближением Евросоюза и Грузии, а делает «контрпродуктивные шаги». Кобахидзе также обвинил его в неприкрытой поддержке радикальной грузинской оппозиции.

23 февраля Ираклий Кобахидзе заявил, что конфликта на Украине можно было избежать, однако «глубинное государство» приложило усилия для развязывания противостояния. По его словам, «абсолютно все силы должны были сделать все, чтобы предотвратить войну на Украине». Он отметил, что «глубинное государство» сделало все, чтобы «развязать конфликт», при этом он не стал уточнять, что имеет ввиду под понятием «глубинное государство».

Ранее в Грузии отреагировали на слова главы МИД Польши об «антиевропейских трендах».

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