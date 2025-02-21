Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, обвинившего правящую партию «Грузинская мечта» в «антиевропейских трендах» и назвавшего парламентские выборы в Грузии «подозрительными», является «бессовестным». Об этом заявил первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский, передает газета «Взгляд».

«Ничего антиевропейского в Грузии нет, по европейским стандартам мы на многих направлениях опережаем Польшу. Например, по борьбе с коррупцией, справедливости судов и прозрачности правительства», — сказал он.

По его мнению, слова польского министра являются отражением позиции «определенных кругов» Евросоюза, которые хотят сменить грузинское руководство и превратить страну «в полигон борьбы с новой администрацией США».

Накануне министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили заявила, что Евросоюз продолжает пытаться сменить демократически избранные власти Грузии. Она отметила, что «бюрократия Брюсселя» не разговаривает с представителями грузинской власти. По ее мнению, это может быть инструментом для того, чтобы совершить перемены в стране.

Ранее в Грузии признали правильным решение отказаться от пути Украины.