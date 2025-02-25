Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров отправится в Иран

МИД: Лавров 25 февраля посетит с рабочим визитом Иран
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 февраля посетит с рабочим визитом Иран, где проведет переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Лавров посетит Исламскую Республику по приглашению Аракчи.

Отмечается, что дипломаты в ходе встречи обсудят двустороннюю повестку дня отношений между Россией и Ираном, «которые официально вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства» с подписанием 17 января 2025 года в Москве межгосударственного договора.

Основное внимание министры уделят дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых ирано-российских проектов в областях энергетики и транспорта, сообщили в МИД РФ.

Также Лавров и Аракчи обменяются мнениями по международным вопросам, включая обстановку в Сирии, Закавказье, Афганистане, ситуацию на Ближнем Востоке, каспийскую проблематику и моменты вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

23 февраля Лавров прибыл в Турцию. На следующий день министр встретился с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Ранее сообщалось, что Лавров условился поддерживать с Турцией диалог по «украинскому кризису».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами