Лавров отправится в Иран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 февраля посетит с рабочим визитом Иран, где проведет переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Лавров посетит Исламскую Республику по приглашению Аракчи.

Отмечается, что дипломаты в ходе встречи обсудят двустороннюю повестку дня отношений между Россией и Ираном, «которые официально вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства» с подписанием 17 января 2025 года в Москве межгосударственного договора.

Основное внимание министры уделят дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых ирано-российских проектов в областях энергетики и транспорта, сообщили в МИД РФ.

Также Лавров и Аракчи обменяются мнениями по международным вопросам, включая обстановку в Сирии, Закавказье, Афганистане, ситуацию на Ближнем Востоке, каспийскую проблематику и моменты вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

23 февраля Лавров прибыл в Турцию. На следующий день министр встретился с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Ранее сообщалось, что Лавров условился поддерживать с Турцией диалог по «украинскому кризису».