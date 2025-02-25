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На Украине раскрыли, когда ВСУ столкнутся с нехваткой оружия

Экс-глава МИД Украины Кулеба: Украина ощутит нехватку оружия через шесть месяцев
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

У Украины есть полгода, прежде чем ВСУ «действительно начнут» ощущать нехватку вооружения на фронте. Об этом газете Politico заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«По моему мнению, у нас есть шесть месяцев, прежде чем мы действительно начнем ощущать нехватку оружия на передовой», — подчеркнул он.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на украинские источники, что прекращение военной помощи со стороны США станет худшим сценарием развития событий для Украины.

По словам источника издания, соответствующий шаг со стороны США будет означать, что Украине «придется наращивать свое военное производство и получать больше от европейцев».

Кроме того, WSJ также отмечала, что без военной помощи от США Украина сможет продержаться на фронте еще несколько месяцев, до лета 2025 года. После этого Киев может оказаться без боеприпасов и не сможет использовать некоторые из своих «самых современных видов вооружения».

Ранее сообщалось, что Украина получит многомиллиардный транш помощи от Евросоюза в марте.

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