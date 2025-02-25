Евросоюз предлагает Украине «взаимовыгодное партнерство» в сфере минеральных ресурсов. Об этом заявил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне, передает агентство AFP.

«21 из 30 важнейших материалов, необходимых Европе, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», — подчеркнул он.

По словам Сежурне, Европа «никогда не потребует» от Киева сделки, которая не будет взаимовыгодной.

До этого президент России Владимир Путин заявил о необходимости проведения дополнительной оценки запасов редкоземельных металлов на территории Украины.

Путин подчеркнул необходимость всесторонней оценки запасов редкоземельных металлов на Украине, включая анализ их объемов, качества и экономической ценности. Он отметил, что хотя эта задача не является приоритетной для России, внутреннее производство редкоземельных металлов — критически важно для развития современной экономики России, и в этом направлении необходимо усилить работу.

24 февраля вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина и Соединенные Штаты находятся на завершающей стадии переговоров по минеральной сделке.

Ранее в Кремле заверили, что новые территории России никто не распродаст.