Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленскому сообщили, что он не сможет вновь стать президентом Украины

Глава парламента Крыма Константинов: Зеленскому не удержаться у власти
close
Efrem Lukatsky/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет удержаться у власти в стране, главой государства станет кандидат, устраивающий Вашингтон. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Одно становится все более очевидным: следующим президентом Украины будет не Зеленский», — подчеркнул он.

Константинов добавил, что США стремятся к проведению президентских выборов на Украине, которые они же и проконтролируют. На фоне обострения отношений Киева и Вашингтона Зеленского вовсе могут не допустить к участию в выборах, считает глава крымского парламента.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

В США заявляли, что Украина должна провести президентские выборы, чтобы у нее была возможность сесть за стол переговоров по разрешению конфликта.

Ранее сообщалось, что Зеленский может попросить убежища в Турции.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами