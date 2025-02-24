Akşam: Зеленский в ближайшее время может попросить убежища в Турции

Президент Украины Зеленский в ближайшее время может попросить убежища в Турции. Об этом пишет обозреватель турецкой газеты Akşam Эрай Гюлчюлер.

«Я нисколько не удивлюсь, если Зеленский в ближайшем будущем попросит убежища в Турции», — отметил он.

Гюлчюлер считает, что Зеленский может пойти на такой шаг на фоне отсутствия военной помощи Запада и угрозы переворота на Украине. Зеленскому могут сказать «уйти с дороги», добавил он.

23 февраля Зеленский сообщил, что готов оставить свой пост, если это поможет его стране получить гарантии безопасности или обеспечит ей место в Североатлантическом альянсе. Кроме того, он отказался признавать долги Украины перед США.

До этого в США заявили, что Украина должна провести президентские выборы, чтобы у нее была возможность сесть за стол переговоров по разрешению конфликта.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее Зеленский намекнул, что не покинет пост президента, пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.