На Украине рассказали о «худшем сценарии» в отношениях с США

Прекращение военной помощи со стороны США станет худшим сценарием развития событий для Украины. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Прекращение военной помощи США — худший сценарий, сказал высокопоставленный помощник Зеленского», — говорится в сообщении издания.

По словам источника издания, соответствующий шаг со стороны США будет означать, что Украине «придется наращивать свое военное производство и получать больше от европейцев».

До этого та же газета писала, что без военной помощи от США Украина сможет продержаться на фронте еще несколько месяцев, до лета 2025 года. После этого Киев может оказаться без боеприпасов и не сможет использовать некоторые из своих «самых современных видов вооружения», отмечала WSJ.

В свою очередь глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине перечислить транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд в марте.

Ранее в Британии подсчитали, сколько лет Украина будет выплачивать США компенсацию за помощь.