США не хотят включать гарантии безопасности в соглашение с Киевом

CNN: США не намерены включать гарантии безопасности в соглашение с Украиной

Американская сторона отказалась включить в проекты соглашений о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых с Украиной гарантии безопасности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным вещателя, включение подобных пунктов в соглашение на данный момент не находит поддержки в Вашингтоне.

Украинская сторона, как сообщается, надеется обсудить вопрос гарантий безопасности на планируемой встрече президентов двух стран. Киевский источник подтвердил готовность украинской стороны к переговорам и заявил о решении всех ранее имевшихся проблемных вопросов в проекте соглашения.

Однако, конкретные сроки встречи президентов и подробности планируемой повестки дня остаются не раскрытыми.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что в договор об украинских ресурсах между Киевом и Вашингтоном войдет пункт, в котором США заявят о приверженности прочному миру.

«Согласно проекту документа, США обязуются поддерживать «свободную, суверенную и безопасную» Украину и «прочный мир» в рамках сделки по минералам», — указано в соглашении.

Ранее Путин раскрыл роль России в возможном соглашении по недрам между США и Украиной.