Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США не хотят включать гарантии безопасности в соглашение с Киевом

CNN: США не намерены включать гарантии безопасности в соглашение с Украиной
close
MaxxjaNe/Shutterstock/FOTODOM

Американская сторона отказалась включить в проекты соглашений о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых с Украиной гарантии безопасности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным вещателя, включение подобных пунктов в соглашение на данный момент не находит поддержки в Вашингтоне.

Украинская сторона, как сообщается, надеется обсудить вопрос гарантий безопасности на планируемой встрече президентов двух стран. Киевский источник подтвердил готовность украинской стороны к переговорам и заявил о решении всех ранее имевшихся проблемных вопросов в проекте соглашения.

Однако, конкретные сроки встречи президентов и подробности планируемой повестки дня остаются не раскрытыми.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что в договор об украинских ресурсах между Киевом и Вашингтоном войдет пункт, в котором США заявят о приверженности прочному миру.

«Согласно проекту документа, США обязуются поддерживать «свободную, суверенную и безопасную» Украину и «прочный мир» в рамках сделки по минералам», — указано в соглашении.

Ранее Путин раскрыл роль России в возможном соглашении по недрам между США и Украиной.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами