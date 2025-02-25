Захарова усомнилась в искренности Франции и Британии при голосовании в ООН

Захарова: Франция и Британия в ООН за три минуты поменяли позицию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала Францию и Британию, которые с разницей в три минуты по-разному проголосовали по поводу резолюций по украинскому кризису в ООН.

В публикации дипломат объяснила, что 24 февраля США вносили на рассмотрение свой проект резолюции по украинскому кризису «с универсальным призывом к миру, без русофобии». В Генассамблее ООН его приняли после многочисленных правок. За проголосовали в том числе Британия и Франция.

По словам Захаровой, через два часа США внесли тот же проект резолюции в Совбез ООН, где документ был одобрен без поправок. Хотя Франция и Британия в этом органе обладают правом вето, они не воспользовались им.

«Внимание вопрос: когда Франция и Британии были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда ТОТ ЖЕ самый американский проект одобрили без поправок?» — задалась вопросом дипломат (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Она добавила, что между залами Генассамблеи и Совбеза идти три минуты, т.е. Франция и Британия «за 180 секунд изменили свои взгляды на мировой кризис».

Накануне число государств, поддерживающих антироссийскую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по Украине, с 2022 года уменьшилось со 141 до 93. Документ одобрили 93 государства, 18 проголосовали против, 65 воздержалось. Аналогичную резолюцию, которую приняли в марте 2022 года, поддержала 141 страна, пять воздержались, 35 выступили против.

Ранее Вучич извинился за поддержку Сербией антироссийской резолюции.